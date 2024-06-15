Kurban Bayramı tatilinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik yoğunluğu

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da ki karayollarında araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yoğunluğun özellikle kenti Antalya, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda olduğu gözlendi. Trafiğin aksamaması için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ekipler denetimleri de elden bırakmadı. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamalarını yaparak, evrak kontrollerini yaptılar. Sabah erken saatlerde başlayan araç yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR