Kurban Bayramı tatilinde Bolu'da trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinde Bolu'da trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin arife gününde TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürüyor. Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ise yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor.

15.06.2024 12:23
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Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin arife gününde TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yollardaki yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına kadar geliyor. Bölgede tatilcilerin güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 92 ekip 192 personelle 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ise yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı tatilinde Bolu'da trafik yoğunluğu - Son Dakika

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