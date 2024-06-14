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Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileyicilerine talep arttı.

Ardahan'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletlemeye başladı. Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Ardahan'ın çeşitli noktalarında tezgah açan bıçakçılarda yoğun mesai başladı. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçaklarını biletiyor.

Bıçakçılar ise vatandaşın talibine yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Kent merkezindeki Kongre caddesi üzerindeki Özel idare iş hanı önünde yıllardır kurban bayramı öncesi bıçak bileyen Halil Bulutlar, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasına rağmen talebin az olduğunu kaydetti. İşin ehli olmayan bıçak bileyicilerin arttığını söyleyen Bulutlar, "Öncelikle tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Burada Ardahan halkına hizmet ediyoruz. Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getiriyoruz. Bıçak keskin olmadır ki kurbana eziyet olmasın. Bu yıl işlerimiz önceki yıllara oranla biraz durgun. Küçük bıçaklar 20 liradan, satırlar ise 50 liradan bileniyor. Hayvanı yatırdıktan sonra onu kesmedikten sonra o bıçak bilenmemiştir. Bıçağın güzel bilenip hayvana eziyet ettirilmemesi lazım. Biz de bu konuda büyük özen gösteriyoruz" dedi. - ARDAHAN