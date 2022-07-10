Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı - Son Dakika
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Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı

10.07.2022 13:44

Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı İstanbul'da bazı ilçelerde büyükbaş hayvanlar bitti satıcılar çadır topladı İstanbul'da pazarlarda az sayıda kurban kaldıİSTANBUL İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bazı hayvan pazarları boşalırken, bazılarında küçük baş...

Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı

İstanbul'da bazı ilçelerde büyükbaş hayvanlar bitti satıcılar çadır topladı

İstanbul'da pazarlarda az sayıda kurban kaldı

İSTANBUL İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bazı hayvan pazarları boşalırken, bazılarında küçük baş hayvan satışına devam edildi. Kurban satışlarını bitiren büyükbaş hayvan tüccarları ise, memleketlerinin yolunu tutmaya başladı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hayvan satışlarının yapıldığı pazarlarda dönüş hazırlıkları başladı. Kağıthane Hamidiye mahallesi Anadolu caddesi viyadük altına kurulan pazarda kurban satışlarını bitiren büyükbaş hayvan tüccarları, memleketlerine gitmek için çadırlarını toplamaya başladı. Boşalan hayvan pazarında ise temizlik çalışmaları başladı. Sultangazi hayvan pazarında da büyük baş hayvanlar biterken, küçük baş hayvanların satışına devam edildi. Avcılar Kurban Pazarındaki büyükbaş hayvanları tamamı tükenirken, az sayıda küçükbaş hayvan alıcısını bekliyor. Kurbanı daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşların ise az sayıda yoğunluk oluştuğu görüldü. Hayvanlarını bitiren satıcıların ise pazardan toplandığı görülürken, çadırlar boşaldı. Pazardaki yoğunluk hafif şekilde sürüyor.

Bayramın ikinci günü küçükbaş satışı devam ediyor.

Sultangazi kurbanlık alanında ise, büyükbaş hayvanlar tamamen biterken, küçükbaş hayvan satışları devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarını satan besiciler çadırlarını toplayarak memleketlerine gitmeye başladı. Öte yandan, satıcı ile vatandaşlar pazarlık için el sıkıştı. Yapılan pazarlık sonunda bir tane küçükbaş hayvan 3 bin 300 TL satıldı.

Kurban satışının iyi olduğunu ve elinde az sayıda hayvan kaldığını anlatan Kırklareli Merkezden gelen ve Avcılar hayvan pazarında çadır açan Raşit Kardaş, "Malımız az kaldı, tükendi ve bu sene kurbanlıklar yetişmediği için tükendi. İstanbul halkına da teşekkür ederiz, az bir malımız kaldı. Bayram öncesinden de ilgi vardı, şimdi daha fazla ilgi var. ikinci ve üçüncü gelecek fırsatçılar maalesef bu sene kurban kesemeyecek" diye konuştu.

Avcılar hayvan pazarında satış yapan Ecevit Koçak isimli vatandaş, "Kurban almaya geldik, küçükbaş hayvan almaya geldik hayvan var. Ama fiyatı biraz yüksek, mecbur alacağız" diye anlattı.

"Pazarın genel durumu komple satıldı"

Kağıthane'de Kurban pazarına Kırşehir'den geldiğini söyleyen Mustafa Eroğlu, "Kurban tamamen bitti, bu sene çok güzeldi. Fiyatlar, girdiler her ne kadar pahalı da olsa emeğimizin karşılığını aldık. Yani bu sene iyiydi. Zaten ilk günü mallar satıldı, son gün de millet rağbet etti ama mal kalmadı, yetişmedi. Bu sene geçen seneye nazaran biraz daha az geldi. O sebepten dolayı kurban almada millet biraz sıkıntı çekti tabi. Pazarın genel durumu komple satıldı. Biz Kırşehir'den geldik buraya ve 210 tane büyükbaş hayvan getirdik, tamamı bitti" ifadelerini kullandı.

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Başkentte bayramın ikinci günü kurban pazarlarındaki yoğunluk devam etti Başkentte bayramın ikinci günü kurban pazarlarındaki yoğunluk devam etti Bursa'da bayramın ilk günü kurban pazarı ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı Bursa'da bayramın ilk günü kurban pazarı ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı - Son Dakika

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