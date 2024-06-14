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Kurban eti dinlenmeden tandır kebabı yapmayın

Denizli Tandır Kebabı uzmanından kurban etiyle ilgili önemli uyarı

DENİZLİ - Coğrafi işaret tescilli Denizli Tandır Kebabının emektar ustalarından Dursun Göçenoğlu, kurban etinin dinlenmesinin önemine dikkat çekerek, kurbanın ilk günü tandır kebabı yapmanın lezzet açısından uygun olmadığı belirtti.

Denizli Tandır Kebabını 41 yıldır 'Kebapçı Dursun' adıyla dünyaya tanıtan kebap ustası Dursun Göçenoğlu, uzun yılların deneyimiyle kurban etinin işlenme sürecindeki kritik noktalara değindi. Etlerin kesilmesi ve hijyenik koşullarda saklaması noktasında uyarılarda bulunan Göçenoğlu, "Kesim ve sonrasındaki adımlar, etin lezzeti ve verimi açısından kritik önem taşıyor. Özellikle kurban kesimi sonrası, etlerin en az 24 saat dinlenmesi büyük önem taşıyor. Dinlenmemiş et, lezzet ve kalite açısından istenen sonucu veremeyecektir. Bu yüzden eti dinlendirmeden, ilk gün tandır kebabı yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Etinin dinlendirilmesinin ardından yapılan tandır kebabı en iyi sonucu verecektir" dedi.

Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara etin kesiminden saklama koşullara kadar dikkat etmeleri noktalar hakkında bilgi veren Dursun Göçenoğlu, "Biz 1982 yılından beri bu işi yapıyoruz. Etimizi temiz hijyenik kuzu etlerimden seçiyoruz. Etlerimiz kesiliyor temizleniyor sonra dinlenme sürecine alınıyor. Bu dinlenme süreci etin olmazsa olmazı. Dinlenmemiş etten o verimi o lezzeti almamız mümkün değil. Bu nedenle kestiğimiz kurbanlarımızın hijyenik ortamlarda dinlenmesi gerekiyor. Yıllardır biz bu işi yaparken kuzularımız kesilir 24 saat dinlenir. Böylelikle etten en güzel verimi, lezzeti alınır. Etin olmazsa olmazı kesinlikle dinlenmesidir. Aynı eti bir kesince birde dinlemiş halini tadarsak inanın arasındaki uçurum kadar farkı çok iyi anlarız" diye konuştu.