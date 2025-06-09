Kurban Eti Kesiminde Doğru Yöntemler - Son Dakika
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Kurban Eti Kesiminde Doğru Yöntemler

Kurban Eti Kesiminde Doğru Yöntemler
09.06.2025 13:19
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Kasap Muhterem Karaağaç, kurban etinin kesimi, saklanması ve pişirilmesi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir'de 20 yıldır kasap olan Muhterem Karaağaç, kurban etinin doğru kesimi, muhafazası ve pişirilmesi konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte etin doğru kesimi, muhafazası ve pişirilmesi konularında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Karaağaç, hijyenik şartların ve soğuk zincirin önemine dikkat çekti. Kurban eti hakkında konuşan Karaağaç, etin dinlendirilmesi ve uygun sıcaklıklarda saklanması gerektiğini belirtti.

"Ölüm sertliğine ulaşması için etin bir 6 saat muhafaza edilmesi lazım"

Eskişehirli kasap Muhterem Karaağaç, kurban etinin kesildikten sonra dinlendirilmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta doğru kurban almak için doğru bir çiftlik seçmemiz lazım. Hijyenik kasaplar tarafından yapılması lazım. Kesinlikle İslami kurallara göre temizlik, hijyenik ve eşit bir şekilde pay yapılması lazım. Ondan sonra da pay yapıldıktan sonra evlere gönderirken bunların muhafazasını ve soğuk zincirini kırılmadan sevk edilmesi gerekiyor. Çünkü malum havalar sıcak, kış günü olsun pek bu kadar sıkıntı olmaz ama hava sıcak olduğu için poşette çok beklerse et yeşerme yapar. Bunu doğrudan eve ulaştırdığımız zaman serin bir odada bezin üstüne sererek veya buzdolabında muhafaza edersek korunacak yerimiz olursa ondan sonra işlemeye başlarsak daha doğru bir kurban eti tüketebiliriz. Hemen eti işlersen zaten sıcağı sıcağına eti kesersen et sertleşir. Bunun bir 6 saat sürmesi lazım. Ölüm sertliğine ulaşması için etin bir 6 saat muhafaza edilmesi lazım soğuk yerde. Et dinlendirilirse bu et ölüm sertliğine ulaşırsa bu et normal bir et olarak kasaptan aldığınız et gibi tüketebilirsiniz."

"Sıcak eti eksiye atarsan o et de zaten hem sertleşir, tadını da bulamazsın"

Ayrıca kurban etinin saklanma şeklinin de önemini vurgulayan kasap Karaağaç, "Önce normal bir buzdolabında artı 2 ile artı 4 arası çalışan buzdolabımızda saklamamız gerekiyor. Orada soğuttuktan sonra belli bir rengi aldıktan sonra sonra buzdolabı poşetine koyup ondan sonra eksi 18'e eksi 20'lere atabilirsin. Sıcak eti eksiye atarsan o et de zaten hem sertleşir, tadını da bulamazsın hem de o etten sağlıklı bir verim alamazsın. İlk başta tencereyi normal döküm tencereye atıyorsun. Hiçbir şekilde bir şey koymadan direkt ete atıyorsunuz. Ete attıktan sonra etin miktarına göre su ilave ediyorsunuz. 1 kilo ete mesela 1 bardak su ilave edebilirsiniz. O et sulandıktan sonra tencereyi kapatıp kısık ateşte suyunu çekmesini bekliyorsunuz. Suyunu çektikten sonra kavurulmaya başladıktan sonra biraz tereyağı veya normal et yağı veya normal sıvıyağı ilave edip kavurduktan sonra tuzunu ve kekini atıp alabilirsiniz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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