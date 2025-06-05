Kurban Kesiminde Güvenlik Uyarıları - Son Dakika
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Kurban Kesiminde Güvenlik Uyarıları

Kurban Kesiminde Güvenlik Uyarıları
05.06.2025 12:41
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Kasaplar, kurbanlık hayvan kesiminde güvenlik ve huzur önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurbanlık hayvanların kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalara karşı uyarılarda bulunan kasaplar, hayvanların huzursuz olmaması ve kesim sırasında güvenlik önlemleri alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Her yıl Kurban Bayramında acemi kasaplar kesim sırasındaki yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvuruyor. Hayvanların kesimi sırasında meydana gelen yaralanmaların önüne geçebilmek için önemli noktalara değinen kasap Mithat Karaca, ilk olarak bıçakların keskinliğine değinerek, "Vatandaşlarımızız kurban vecibesini yerine getirmek için çalıştığı alanda en yakın arkadaşları bıçaklarıdır. Bıçaklarının keskin olması lazım. İlk başta güvenlik önlemlerinin alınması lazım ve profesyonel bir ekiple beraber çalışılması lazım. Vatandaşlarımız hayvanı kendi çabalarıyla yatırıp kesmeyi amaçlıyor ama kendi ekipmanlarıyla yapamayanların kazaya sebebiyet vermesi durumu da oluyor. Hastaneler acemi kasaplarla doluyor. Biz bu işi her gün yaptığımız için bu iş bize yabancı değil ama vatandaşlarımız bu konuda uzman olmayıp kurban günü keseriz düşüncesinde oldukları için farklı kazalara sebebiyet verebiliyorlar" dedi.

"Kesimi yapılacak hayvan ürkütülmemeli"

Hayvanı ürkütmemek gerektiğini, ilk başta ürkütüldüğü zaman zarar verebileceğine dikkat çeken Karaca, "Hayvanı getirirken 2 kişi arkasında 2 kişi önünde çıkartıp geliyor. Hayvanı bu aşamada kesinlikle huzursuz etmemek gerekiyor. Hayvan huzursuz olduğu zaman zarar verebilecek potansiyele gelebiliyor. Çünkü onun vücudu getiren kişinin vücuduna göre çok büyük ve güçlü. O yüzden kesimi yapılacak hayvan ürkmeden, severek getirilmeli ve alanda kesinlikle kan olmamalı. Hayvan kanı gördüğü veya kokusunu aldığı zaman huzursuzlanıyor. Bunun önüne geçmek için yerlerin yıkanması, temiz olması ve kurbanlık hayvanın gözünün kapalı olması gerekiyor. Hayvanı getirirken ön taraftan çekip getirilmesi mesele değil, hayvanı huzurlu bir şekilde getirip kesim alanına yerleştirebilmek ve hayvanın uygun şekilde kesimi sağlanmalı. Direkt rastgele bıçağı hayvanın boğazına götürdüğünüz zaman o hayvana eziyet olabiliyor" şeklinde konuştu.

Kurban için hazırlanan hayvanın güvenlik önlemlerinin alınarak kesiminin yapılmasına dikkat çeken Karaca, "Kesim alanına getirildiğinde hayvan burada bile çırpınıyor zorluk çıkartıyor. İster istemez hayvan can havliyle tekme atıyor ve kesim yapan kişi ciddi anlamda zarar görebiliyor. Yani kalabalık olmak bir şey ifade etmiyor. Asıl mesele burada iş tekniğini bilmek, kesinlikle güvenlik önlemi almak gerekiyor. Tek başına yıkabilen insan da vardır, 10 kişiyle yıkabilen de ama burada tekniğiyle yıkabilen hem zarar görmez hem de hayvana zarar vermez. Bıçağınızın keskin olup olmadığına dikkat ederek, hayvanı incitmeden kesmek gerekiyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kurban, Tarım, Tarım, Yerel, Son Dakika

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