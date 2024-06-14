Kurban Kesiminde Uyarı: Profesyonel Kasaplara Yaptırın - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Kesiminde Uyarı: Profesyonel Kasaplara Yaptırın

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, kurban kesim işini profesyonel kasaplara yaptırmaları konusunda vatandaşları uyardı. Hem et kaybını önlemek hem de kazaları engellemek için profesyonel kasapların kurban kesimini yapması gerektiğini belirten Yenel, ayrıca hijyenik ortamlarda kesim yapılması ve küpesi olmayan hayvanlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

14.06.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel; kurban kesecek vatandaşları kesim işini profesyonel kasaplara yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hem et kaybı yaşamamak hem de olması muhtemel kazaların önüne geçmek için kurban kesim işini profesyonel kasapların yapması gerektiğini söyleyen Yenel; "Kurban bir ibadettir. Kurban edilecek hayvanlara kesimde eziyet edilip acı çektirilmemesi gerekiyor. Bu nedenle acemi kasaplara kurban kestirilmemeli. Belediyelerin gösterdiği yerlerde kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kestirilmesi de önemli. Kurbanlık alımlarıyla ilgili belediyeler tarafından tahsis edilen pazarlardan daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde temin edilebileceğini, küpesi olmayan hayvanlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Kurban Bayramı'nda hatalı hayvan kesimleri ve etin yanlış işlenmesi nedeniyle et kaybının meydana gelebildiğini belirten Yenel; bu israfın yaşanmaması için kurbanlık kesimlerinin profesyonel kasaplarca yapılmasını önerdi.

Yenel; " Türkiye'de her yıl kurbanlık kesimleri sırasında yüzlerce acemi kasap yaralanıyor. Kaçak kesim yapan acemi kasaplardan kaçan hayvanların oluşturduğu görüntüler, bazen tehlikeli anların yaşanmasına da neden oluyor. Vatandaşlarımız ayrıca hayvan kesildikten sonra vücut ısısını atacak şekilde eti parçalamadan dinlendirmeleri gerekiyor. Ayrıca kurbanlık hayvanların kulaklarında küpe olması, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, koyun ve keçilerin 1 yaşını doldurmuş olmaları, kuzuların ise 6 aydan büyük olmasına dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kurban, Niğde, Tarım, Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Kesiminde Uyarı: Profesyonel Kasaplara Yaptırın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban Kesiminde Uyarı: Profesyonel Kasaplara Yaptırın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement