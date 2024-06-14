Kurban Kesiminde Uyarı: Profesyonel Kasaplara Yaptırın

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Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel; kurban kesecek vatandaşları kesim işini profesyonel kasaplara yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hem et kaybı yaşamamak hem de olması muhtemel kazaların önüne geçmek için kurban kesim işini profesyonel kasapların yapması gerektiğini söyleyen Yenel; "Kurban bir ibadettir. Kurban edilecek hayvanlara kesimde eziyet edilip acı çektirilmemesi gerekiyor. Bu nedenle acemi kasaplara kurban kestirilmemeli. Belediyelerin gösterdiği yerlerde kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kestirilmesi de önemli. Kurbanlık alımlarıyla ilgili belediyeler tarafından tahsis edilen pazarlardan daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde temin edilebileceğini, küpesi olmayan hayvanlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Kurban Bayramı'nda hatalı hayvan kesimleri ve etin yanlış işlenmesi nedeniyle et kaybının meydana gelebildiğini belirten Yenel; bu israfın yaşanmaması için kurbanlık kesimlerinin profesyonel kasaplarca yapılmasını önerdi.

Yenel; " Türkiye'de her yıl kurbanlık kesimleri sırasında yüzlerce acemi kasap yaralanıyor. Kaçak kesim yapan acemi kasaplardan kaçan hayvanların oluşturduğu görüntüler, bazen tehlikeli anların yaşanmasına da neden oluyor. Vatandaşlarımız ayrıca hayvan kesildikten sonra vücut ısısını atacak şekilde eti parçalamadan dinlendirmeleri gerekiyor. Ayrıca kurbanlık hayvanların kulaklarında küpe olması, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, koyun ve keçilerin 1 yaşını doldurmuş olmaları, kuzuların ise 6 aydan büyük olmasına dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - NİĞDE