Kurbanlık Boğa Pencere Arasından Kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de sahibinin elinden kaçarak pencere boşluğuna düşen kurbanlık boğa, Bahçelievler Belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir apartmanın giriş katındaki pencere ile kaldırımın arasına düştü. Durumu haber alan Bahçelievler Belediyesi ekipleri boğayı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki boğa, zarar görmeden kurtarıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL