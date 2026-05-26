Kurbanlıkları sepetli motosikletlerle taşıdılar

26.05.2026 15:07  Güncelleme: 15:12
Adana'nın Kozan ilçesinde arefe gününde kurban pazarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar satın aldıkları kurbanlık keçileri otomobillerin bagajında, koltuklarında ve sepetli motosikletlerle taşıdı. 115 kiloluk keçinin yıldız olduğu pazarda ilginç görüntüler oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde arefe gününde kurban pazarında yoğun hareketlilik yaşandı. Kurban pazarının yıldızı 115 kiloluk keçi olurken, vatandaşlar satın aldıkları kurbanlık keçileri taşıma yöntemleri dikkat çekti. Keçilerin inatlaşması nedeniyle vatandaşların yaşadığı mücadele renkli görüntüler oluşturdu.

Sepetli motosikletlerle, otomobillerin bagajında ve koltuklarında taşınan kurbanlıklar dikkat çekti. Araçlara bindirilmek istenirken kaçan ve daha sonra yakalanan kurbanlıklar da heyecanlı anlar yaşattı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı kurban pazarında satıcılar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardaki üreticileri tek tek ziyaret eden Atlı, satışların bereketli olması temennisinde bulundu.

Kurbanlık üreticisi Cebrail Ağluç, bu yıl kurban fiyatlarından ve satışlardan memnun olduklarını belirtti. Ağluç, kurbanlıkların kilogram fiyatının 380 ile 410 TL arasında değiştiğini kaydetti.

Kurbanlıklarını satın alan vatandaşlar, özellikle keçileri araçlarına taşırken zaman zaman zor anlar yaşarken, o anlar kameralar tarafından görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

