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Kurs çıkışında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kurs çıkışında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir Meslek Eğitim Merkezi çıkışında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavga, çıraklık kursuna katılan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olaya müdahale eden bir işçi, tarafları ayırarak yaralanan 3 kişiyi hastaneye götürdü. Soruşturma başlatıldı.

Kurs çıkışında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
30.12.2023 - 19:30,
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Kurs çıkışı kavga: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde Meslek Eğitim Merkezi çıkışında kursiyerler arasında çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Atatürk Ortaokulu'nun yanında bulunan park içerisinde meydana geldi. Meslek Eğitim Merkezi'nde çıraklık kursundan eğitim gören kalabalık öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Irak uyruklu 15 yaşındaki Mustafa Hassun ve 15 yaşındaki Sajjad Faris Riyad Shaba bacağından bıçaklandı. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Rami Hussam Sabah da darp edildi. Okul inşaatında çalışan bir işçi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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