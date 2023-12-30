Kurs çıkışında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kurs çıkışı kavga: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde Meslek Eğitim Merkezi çıkışında kursiyerler arasında çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Atatürk Ortaokulu'nun yanında bulunan park içerisinde meydana geldi. Meslek Eğitim Merkezi'nde çıraklık kursundan eğitim gören kalabalık öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Irak uyruklu 15 yaşındaki Mustafa Hassun ve 15 yaşındaki Sajjad Faris Riyad Shaba bacağından bıçaklandı. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Rami Hussam Sabah da darp edildi. Okul inşaatında çalışan bir işçi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.