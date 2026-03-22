Şahinbey Belediyesi\'nin hizmetlerine tam not

22.03.2026 17:43  Güncelleme: 17:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayata geçirilen önemli projeleri ziyaret etti. Projelerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli kazanımlar sağladığını belirten Zorlu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ilçeye kazandırdığı devasa eserleri ve projeleri ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev, TÜRKSOY Başkanı, Türk Devletleri Büyükelçileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve beraberindeki heyet, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı önemli hizmetlerden olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ile Geleneksel Sporlar Merkezi'ni gezdi. Heyet, Şahinbey Belediyesi'nin vizyon projelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

"Önemli ve kıymetli hizmetler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin hem şehir hem de ülke adına önemli kazanımlar olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerin vizyoner ve örnek nitelikte olduğunu ifade etti. Başkan Kürşat Zorlu, özellikle sosyal, kültürel ve sportif yatırımların toplumun her kesimine hitap ettiğini vurguladı.

"Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev, TÜRKSOY Başkanı ve Türk Devletleri'nin kıymetli büyükelçilerini ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Şahinbey'de hayata geçirdiğimiz projeleri kendilerine tanıtma fırsatı bulduk. Gaziantep ve Şahinbey için yaptığımız ve yapacağımız eserler için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, sosyal donatı alanlarından kültürel yatırımlara, spor tesislerinden eğitim projelerine kadar birçok alanda hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

