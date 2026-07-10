Kursiyerlere Sertifika ve Finansman Bilgisi - Son Dakika
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Kursiyerlere Sertifika ve Finansman Bilgisi

Kursiyerlere Sertifika ve Finansman Bilgisi
10.07.2026 09:32
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Efeler'de 30 kursiyere sertifika verildi, tarım finansman imkanları paylaşıldı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan 30 kursiyer için sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Program kapsamında banka yetkilisi tarafından kursiyerlere ve üreticilere tarım sektörüne yönelik finansman imkanları hakkında bilgi verildi. Tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik kredi seçenekleri, başvuru süreçleri, finansman imkanları ve üreticilerin yararlanabileceği bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların soruları da cevaplandırılarak kredi süreçlerine ilişkin merak edilen konular açıklığa kavuşturuldu.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programda konuşan protokol üyeleri, üreticilerin bilgi ve donanımlarını artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, kamu kurumları ile ilgili paydaşların iş birliği içerisinde üreticilere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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