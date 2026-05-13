Kurşunlu Han yeni işletmecisine kiralandı

13.05.2026 17:43
Kastamonu'daki Kurşunlu Han, 490 bin TL'ye yeni işletmecisine kiralandı. Turizm hedefi sürüyor.

Kastamonu'nun tarihi simgelerinden bir tanesi olan ve tahliye edilen Kurşunlu Han, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyle aylık 490 bin TL'ye yeni işletmecisine kiralandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki Kurşunlu Han, mevcut sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi ve sözleşme sürenin dolması sebebiyle tahliye edilmesinin ardından yeniden ihaleye çıkarıldı. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda yapılan ihaleye, şartnameyi karşılayan 5 gerçek ve tüzel kişi katıldı. Çekişmeli geçen açık artırma süreci sonunda ihaleyi iş insanı Erdal Gökduman kazandı. Kurşunlu Han'ın işletmesini ise Akçakese Köyü Muhtarı ve Akcaoğlu Kuyumculuk işletmecisi Muzaffer Fatih Akçaoğlu'nun üstleneceği bildirildi.

İhale sonucunda tarihi yapı, aylık 490 bin TL kira bedeli ile en yüksek teklifi veren katılımcıya kiralandı. Kastamonu turizminin kalbinde yer alan Kurşunlu Han'ın, yeni dönemde de kentin misafirperverlik kültürünü yansıtmaya devam etmesi hedefleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

