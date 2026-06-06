Kürt Kadınlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kürt Kadınlarına Tepki

Kürt Kadınlarına Tepki
06.06.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Fidan, Rahmi Koç'un ifadelerine karşı çıkarak, ayrımcı söylemleri kınadı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, iş adamı Rahmi Koç'un kamuoyuna yansıyan ve Kürt kadınlarını hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

OSB Başkanı Mustafa Fidan, bir halkın kimliğini, kadınları ya da herhangi bir toplumsal kesimi etnik kökeni, inancı veya cinsiyeti üzerinden aşağılayan, ötekileştiren ve kalıp yargılarla değerlendiren söylemlerin; hangi gerekçeyle ifade edilirse edilsin kabul edilemez olduğunu söyledi. Fidan, bu sözlerin mizah kisvesi altında dile getirilmiş olmasının da oluşturduğu incitici ve ayrımcı etkiyi ortadan kaldırmayacağını belirterek, "Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri farklı kimliklerin, kültürlerin ve inançların bir arada yaşama iradesidir. Toplumsal barış; ayrıştırıcı ve incitici söylemlerle zedelenir, karşılıklı saygı, eşitlik ve insan onuruna bağlılıkla güçlenir. Kürt kadınlarını hedef alan bu ifadeler yalnızca kadınları değil, milyonlarca insanın kimliğini ve onurunu da rencide etmiştir. Toplumda önyargıları besleyen, ayrımcılığı sıradanlaştıran ve toplumsal birlik duygusuna zarar veren bu yaklaşımı açıkça kınıyoruz. Kamuoyunda oluşan haklı tepkilerin karşılık bulması adına Rahmi Koç'un kullandığı ifadeler nedeniyle açık, net ve samimi bir özür açıklaması yapması toplumsal sorumluluğun gereğidir. Kamuoyunun beklentisi de bu yöndedir. İnsan onurunu, kadınların saygınlığını ve halkların eşitliğini hedef alan hiçbir söylem karşılıksız kalmamalıdır. Ayrımcılığın, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin her türlüsüne karşı durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mustafa Fidan, Rahmi Koç, Politika, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kürt Kadınlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:35:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kürt Kadınlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.