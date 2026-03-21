Kurtalan Kaymakamı Şehit Ailesi ve Gaziyi Ziyaret Etti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kaymakam Samet Serin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesini ve gazi Ahmet Doğan'ı evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaretlerde şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Serin, bayram programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti. Görevleri başında bulunan güvenlik güçleriyle bayramlaşan Kaymakam Serin, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Ramazan Bayramını kutladı. - SİİRT