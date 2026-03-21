Kurtalan Kaymakamı Şehit Ailesi ve Gaziyi Ziyaret Etti

21.03.2026 15:38
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kaymakam Samet Serin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ve gaziyi ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ayrıca güvenlik güçleriyle bir araya gelerek onların bayramını tebrik etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesini ve gazi Ahmet Doğan'ı evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaretlerde şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Serin, bayram programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti. Görevleri başında bulunan güvenlik güçleriyle bayramlaşan Kaymakam Serin, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Ramazan Bayramını kutladı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kurtalan, Güvenlik, Siirt, Yerel, Son Dakika

