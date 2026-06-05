Kurtulmuş Stockholm'de CSO Konserini İzledi - Son Dakika
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Kurtulmuş Stockholm'de CSO Konserini İzledi

05.06.2026 12:06
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Stockholm'de CSO'nun 200. yılı konserine katıldı ve dostluk mesajları verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen konseri izledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç temaslarını sürdürüyor. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla başkent Stockholm'de düzenlenen konseri izledi. CSO'nun 200'üncü yılı kapsamında hazırlanan özel konseri, resmi ziyaret dolayısıyla Stockholm'de bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Norlen ile birlikte takip etti. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde tarihi Oscar Tiyatrosu'nda düzenlenen konser, Şef Emre Aracı yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yaylıları tarafından verildi

Konserde, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in yanı sıra çok sayıda seçkin davetli de yer aldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Tezel'in konuşmasının ardından Şef Emre Aracı yönetimindeki CSO Yaylıları, "European Music at the Ottoman Court" konseriyle dinleyicileri İstanbul'dan Stockholm'e uzanan müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Etkinlikte, 1828 yılında Sultan II. Mahmud'un davetiyle İstanbul'a gelerek Osmanlı Devleti'nde Batı klasik müziğinin yerleşmesinde öncü rol oynayan Giuseppe Donizetti Paşa anıldı. Konserde, Donizetti Paşa'nın marşları ve orkestra eserlerinin yanı sıra Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Murad gibi Osmanlı padişahlarının bestelerine de yer verildi. Programla, Avrupa danslarının, marşlarının ve valslerinin Osmanlı saray müziği içinde nasıl benimsendiği ve yeniden yorumlandığı gözler önüne serildi.

Konserin ardından düzenlenen resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından özel lezzetler ikram edildi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurtulmuş Stockholm'de CSO Konserini İzledi - Son Dakika

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