Kurtulmuş\'tan Canbolat\'a Ziyaret

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ağırladı.

ADÜ Akademik Yıl açılış töreni için Aydın'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, törenin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile birlikte Aydın Valiliği'ne gelen Kurtulmuş, valilik önünde törenle karşılandı. Yöresel kıyafet giymiş çocukların çiçek takdiminin ardından Valilik makamına çıkan Kurtulmuş, Vali Canbolat'la Aydın ile ilgili istişarelerde bulundu. Valilik anı defterini imzalayan TBMM Başkanı Kurtulmuş daha sonra STK'larla buluşmak üzere AYTO Konferans Salonu'na geçti. - AYDIN