Anıtkaya şehitleri anıldı - Son Dakika
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Anıtkaya şehitleri anıldı

28.08.2022 16:18
Anıtkaya şehitleri anıldı

Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya köyünde 28 Ağustos 1922 günü yapılan muharebelerde şehit düşen 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Anıtkaya Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya köyünde 28 Ağustos 1922 günü yapılan muharebelerde şehit düşen 12 subay ve 6 erin mezarlarının bulunduğu Anıtkaya Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, tören alanındaki vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramlarını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Törende Üsteğmen Volkan Altun tarafından, Anıtkaya şehitleri hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra söz alan Anıtkaya Köy Muhtarı İdris Metiner günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından askeri bando takımı eşliğinde kara, deniz ve hava askeri birlikler ile atlı birliklerin katılımı ile tören geçişi yapıldı. Anıtkaya'da gerçekleştirilen tören Vali Yiğitbaşı ve beraberindekiler tarafından Şehitliğin gezilmesi ve dua edilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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ANITKAYA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ ANITKAYA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ AKUT ekibi Kocatepe'ye yürüdü AKUT ekibi Kocatepe'ye yürüdü
Kaynak: İHA

Karahisar, Anıtkaya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anıtkaya şehitleri anıldı - Son Dakika

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