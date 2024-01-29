Kuru yük gemisi hava muhalefeti sebebiyle Alanya açıklarına demirledi
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarına Malta bandıralı kuru yük gemisi hava muhalefeti sebebiyle demirledi.
Trabzon Limanı'ndan geçtiğimiz gün ayrılan 'Sevval' isimli Malta bandıralı kuru yük gemisi, rotasındaki hava muhalefeti sebebiyle sabah saatlerinde Alanya açıklarına demirledi. İskenderun Limanı'na gittiği öğrenilen kuru yük gemisinin uygun hava şartları oluştuğu takdirde Alanya'dan yarın ayrılacağı belirtildi. Kuru yük gemisinin görüntüsü ise Alanya'nın çeşitli yerlerinden kameralara yansıdı.
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