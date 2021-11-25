Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Mevcut Akçaray tramvay hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaya üstgeçidi, tramvay üstgeçidi, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz aylarda trafik ışıklarının bulunduğu D-100 yolu Kuruçeşme geçişini trafiğe kapatmıştı. Ekipler, eski D-100 yolunda yağmursuyu ve atıksu altyapı hattı inşa çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca diğer çalışmalar dahilinde D-100 Karayolu İzmit Lisesi önüne cep inşası için yapılan imalatlar da devam ediyor. Mevcut Akçaray tramvay hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı tramvay üstgeçidi inşa ediliyor. Tramvay üstgeçidi çalışmaları kapsamında Plajyolu tarafındaki ayağın fore kazık imalatına başlandı. Köprünün Kuruçeşme tarafındaki orta ve kenar ayaklarında fore kazık imalatları tamamlanırken ayakların ise kolon inşasına başlandı.

Yaya üstgeçidinde asansör montajları yapılıyor

Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önüne inşa edilen iki yeni yaya üstgeçidinde asansör montajları yapılıyor. Birçok imalatı tamamlanan yeni üstgeçitlerin yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermesi hedefleniyor. Özel hastane önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 59 metre, İzmit Lisesi önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 52 metre uzunluğuna sahip bulunuyor. Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak. - KOCAELİ