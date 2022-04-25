Kurum müdürlerine "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Kurum müdürlerine "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

25.04.2022 11:14
Kurum müdürlerine "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Halk Eğitimi Merkezlerinin yöneticileri ile usta öğreticilerine yönelik düzenlenen seminerde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Halk Eğitimi Merkezlerinin yöneticileri ile usta öğreticilerine yönelik düzenlenen seminerde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata Geçiren "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı amacıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki Halk Eğitimi Merkezlerinin yöneticileri ile usta öğreticilerine yönelik seminer düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Dursun Karakuş ile Halk Eğitimi Merkezlerinin yöneticileri ve merkezlerde görev yapan usta öğretici personel katıldı.

Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri tarafından seminerde yaptıkları konuşmada, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında bilgiler aktardı. Uyuşturucu madde alındığında bireyin akli, fiziki, ve psikolojik dengesinin bozularak aynı zamanda da maddenin alışkanlık ve bağımlılık yaptığı belirtildi.

Uyuşturucu maddeler hakkında kullanılan bazı ifadeler, uyuşturucu temin yöntem ve teknikleri hakkında da bilgilerin aktarıldığı seminerde, madde bağımlılığı ile mücadelede çözüm merkezlerinin yanı sıra, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulaması "UYUMA" hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu seminerle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür seminerlerin bilgilendirme açısından ve alınacak tedbirler açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. Telefoncu, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde konu üzerinde hassasiyetle durulacağını kaydetti.

Seminer, katılımcıların konu ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu. - KIRIKKALE

Kurum müdürlerine En İyi Narkotik Polisi: Anne projesi tanıtıldı
Kurum müdürlerine En İyi Narkotik Polisi: Anne projesi tanıtıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurum müdürlerine 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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