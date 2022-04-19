Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu - Son Dakika
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Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu

19.04.2022 13:04

Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat bulduVAN Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Van'ın Özalp ilçesindeki Çırak Sazlığı, karların erimeye başlaması ve yağmurun etkisiyle yeniden eski günlerine kavuştu.

Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu

VAN Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Van'ın Özalp ilçesindeki Çırak Sazlığı, karların erimeye başlaması ve yağmurun etkisiyle yeniden eski günlerine kavuştu.

Özalp ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, yağmur ve kar sularıyla beslenen 300 dönümlük alan üzerindeki Çırak Sazlığı, geçen sene yaz döneminde küresel ısınma ve yağışların azlığı nedeni kurumuştu. Çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapan ve kuraklık nedeniyle çorak araziye dönüşen sazlık, kış döneminde yağan karın erimeye başlaması ve yağmurların ardından tekrar su tutmaya başladı. Akarsuların taşıdığı su sayesinde eski görünümüne kavuşan Çırak Sazlığı, göçmen kuşların gelmesi ile tekrar eski günlerini yaşıyor.

Doğa gezgini Ergin Yıldırımçakar, sazlığın birçok kuşa ev sahipliği yaptığını belirterek, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle kurumuştu. Kuşlar başka yerlere göç etmişlerdi. Bu yıl yağışın çok olması nedeniyle su seviyesi iyi. Burası beş ırk ördek ve sakarmeke kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Çırak Sazlığının en büyük özelliklerinden biri de Hayal Dağı'nın eşsiz güzelliğiyle bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturmasıdır" dedi.

Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu
Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu
Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu
Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu

YORUMLAR
500
Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

Özalp, Van, kar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuruyan sazlık yağışlarla tekrar hayat buldu - Son Dakika


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