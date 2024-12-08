Kuryelere Asansör Yasağına Tepki - Son Dakika
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Kuryelere Asansör Yasağına Tepki

Kuryelere Asansör Yasağına Tepki

İzmit'teki Arasta Park AVM, kuryelere asansör yasağı getirdi iddialarına tepkiler yükseldi.

08.12.2024 16:50
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Arasta Park AVM, iddiaya göre kuryelere asansör yasağı getirdi. Sadece çöplerin taşındığı yük asansörünün kullanılması izin verildiğini ileri süren kuryeler duruma tepki gösterdi.

Yahya Kaptan'da bulunan Arasta Park AVM yönetimi, iddiaya göre kuryelerin yük asansörü haricindeki asansörleri kullanmalarını yasakladı. Çöplerin de taşındığı asansöre yemekler ile binen kuryeler, sınıf ayrımı yapıldığını ileri sürerek olaya tepki gösterdi.

"Ön kapıdan bizi almıyorlar"

3 yıldır kuryelik yapan Görkem Önür, "Kask ile bizi içeri almıyorlar. Kaskımızı çıkarmamızı istiyorlar. Ön kapı girişinden kesinlikle içeri almıyorlar. Arka kapıdan, mal kabulden bizi içeri alıyorlar. Çöplerin, konteynerlerin ve atıkların içinden biz sipariş çıkartmak zorunda kalıyoruz. Şu anda mal kabuldeki asansörü de kullandırmıyorlar. Yürüyen merdiven ve merdivenlerden çıkmamızı istiyorlar. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Müşterilerin bizden korktuğunu söylüyorlar. Biz korkulacak insanlar değiliz, sonuçta burada ekmeğimizi kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka kurye Ayhan Akyol ise, "Çocuklar korkuyormuş diye normal asansörleri kullanmamızı istemiyorlar. İnsanlara giden yemekler, çöplerle aynı yerde gidiyor. Biz burada üçüncü, dördüncü sınıf insan muamelesi görüyoruz" dedi.

Öte yandan AVM yönetimi, kuryeler için özel merdiven olduğunu ve kuryelerin içeri girmeleri için herhangi bir zorluk çıkartılmadığını açıkladı. Kuryelere, güvenlik sebebiyle kasksız içeri girmemeleri kuralı getirdiklerini ifade eden AVM yönetimi, rutin prosedürler dışında bir işlem uygulanmadığını ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuryelere Asansör Yasağına Tepki - Son Dakika

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