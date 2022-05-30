Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği - Son Dakika
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Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği

30.05.2022 14:31
Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Sınav Kaygısı ve Kaygı Yönetimi başlıklı seminere ev sahipliği yaptı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Sınav Kaygısı ve Kaygı Yönetimi başlıklı seminere ev sahipliği yaptı.

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde düzenli olarak gerçekleştirilen "Sınav Kaygısı ve Kaygı Yönetimi" temalı seminerin 32'incisi gerçekleşti. İlk iki seminere Kirazlı Selim Eren Ortaokulu ve Pakize Kamil Ortaokulu öğrencileri katılırken 3'üncü seminere Soğucak Ortaokulu öğrencileri katıldı. Yaşam Koçu ve Soğucak Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Öner Ocak tarafından verilen seminerde "Stres Nedir?" "Stresle Nasıl Baş Edilir?" başlıklarının yanı sıra çeşitli slaytlar ile interaktif bir sunum gerçekleştirildi. Öğrenciler semineri ilgiyle dinleyerek, kendilerinde strese neden olan konular üzerine sorular sordu.

SEYAKMER Yöneticisi Didem Akyüz Saldıran "Sınav kaygısı çocuklarda oldukça fazla görülen ve tüm hayatını etkileyen bir olgu. Böyle durumlarda çocuklar kaygılarını paylaşacak kimseyi bulamayınca hata yapmaya ve ruhsal çöküntüye girmeye daha açık bir hale geliyor ve bu durum çok vahim sonuçlara neden olabiliyor. Ortaokuldan başlayarak bu seminerlerin çocuklar üzerinde ne kadar olumlu bir etki oluşturduğunu gözlemledik ve bu tarz seminerleri çoğaltmaya karar verdik. TYT ve AYT dönemindeki gençlerimiz için de seminerler planlıyoruz" dedi.

Yaşam Koçu ve Soğucak Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Öner Ocak ise "Çocuklar stres ve kaygıyla baş etmeye çalışırken büyüklere göre çok daha fazla incinmeye meyillidirler. Kaygı hakkında konuşabilmek, stresle nasıl baş edebileceğini öğrenebilmek bu yaşlarda çok önemlidir. Sınav stresi ile baş etmeye çalışan öğrenciler bir yandan yeni adım attıkları hayatı da öğrenmeye çalışıyorlar. Bu konuda onların konuşabileceği bir ortam oluşturmak, stresle baş etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak çok değerli. Bu seminerleri daha sık aralıklarla yapmayı amaçlıyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği
Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği
Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği
Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadalı öğrencilere stresle mücadele desteği - Son Dakika


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