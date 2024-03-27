Kuşadası Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti ve Yeni Sezon Müjdesi Verdi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sezonun yaklaşmasıyla birlikte kepenklerini açan çarşı esnafını ziyaret etti. Belediye dükkanlarının bu sezon yeniden ihale edilmeyeceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Pandemi ve ardından yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirdiniz. Şu anki kiraların makul olduğunu düşünüyorum" dedi.

Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında işyerlerini açamayan kiracılarının ve tezgahlarını açamayan pazar yeri esnafının toplam 3 milyon 183 bin TL'lik kira ve ecrimisil borcunu silen ve kiralara zam yapmayarak büyük destek sunan Başkan Ömer Günel'den esnafa yeni sezon müjdesi geldi.

Belediyeye ait dükkanları bu yıl yeniden ihaleye çıkarmayacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, mevcut kiraların makul düzeyde olduğunu söyledi. İkinci görev döneminde uygulayacağı tasarruf tedbirleri ile sosyal yardımları 6 kat artıracağını da sözlerine ekleyen Başkan Ömer Günel, "Bugüne kadar olduğu gibi yeni görev dönemimde de her zaman hemşehrilerimin yanında olacağım" dedi.