Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ASKİ Şantiyesini Ziyaret Etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. ASKİ ekiplerinden Kuşadası genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Günel, "Görevde olduğum 5 yılda sizlerle uyum ve iş birliği içerisinde çalıştığımız için başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere hepinize teşekkür ederim" dedi.

Başkan Günel, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan ASKİ şantiyesini ziyaret etti, işçilerle bir araya geldi. Kuşadası Belediyesi'nin 5 yıl boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle her alanda uyum yakaladığına dikkati çeken Günel, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizde ciddi çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızın çoğunu Aydın Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ile uyum kentimize her alanda çok şey kazandırdı. Başlattığımız değişim rüzgarı ikinci 5 yıllık hizmet dönemimizde de güç birliğiyle devam edecek. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm ASKİ ekiplerine teşekkür ederim."