Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Eğitim İş ve Eğitim Sen\'i ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim İş) ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kuşadası temsilciliklerini ziyaret etti. Sendika yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Günel, "Öğretmen ve öğrencilerimizin hep yanında oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi.
Başkan Günel, Eğitim İş ve Eğitim Sen'in yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Günel'in ziyaretine, CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık ve CHP Belediye Meclis üyesi adayları da katıldı.
Başkan Günel, her iki ziyarette de sendika yöneticilerine bugüne kadar eğitim kurumları ve öğrencilerle ilgili yaşama geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Daha sonra ise kendisine iletilen sorun ve talepleri dinleyip, soruları yanıtladı.
Kuşadası Belediyesi'nin yetki ve imkanları dahilinde her zaman öğretmen ve öğrencilerin yanında olduğunu belirten Günel, şunları söyledi:
"KÜTÜPHANE VE KİTAP KAFELERİN SAYISI HIZLA ARTACAK"
"Öncelikle benim de ailemde en başta eşim olmak üzere birçok öğretmen bulunuyor. Bu nedenle hem sizin hem de öğrencilerimizin yaşadığı sorunları çok yakından biliyorum. Bu yıl Adalı Kart'a ek olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için Kantin Kart uygulamasını başlatacağız. Böylece aileler çocuklarının cep harçlıklarını düşünmek zorunda kalmayacak. Yine öğrencilerimiz için beslenme çantası ve eğitim yardımı desteğimiz devam edecek. Ayrıca kentimize İkiçeşmelik Mahallesi'nde olduğu gibi yeni kütüphane ve kitap kafeler kazandırarak sayılarını hızla artıracağız."
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