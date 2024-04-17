Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel\'i Kamu Kurumları Ziyaret Etti

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Kuşadası'nda görev yapan kamu kurumlarının amirleri, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret ederek, kendisini tebrik etti.

Kuşadası protokol üyeleri, yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından mazbatasını alarak ikinci hizmet dönemine başlayan Başkan Günel'i makamında ziyaret etti. Günel'i tebrik eden protokol üyeleri, yeni hizmet dönemi için iyi dileklerini ve temennilerini iletti.

İkinci hizmet döneminde Kuşadası'nda yaşama geçirilecek olan projelerle ilgili fikir alışverişi yapılan ziyarette konuşan Günel, "Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte kamu kurumları ile uyum içerisinde çalıştık. Bunun neticesinde de elbette kazanan Kuşadası oldu. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da tüm kurumlarımızla uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak hep birlikte kentimizi geliştirip güzelleştirmeyi sürdüreceğiz. Nazik ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.