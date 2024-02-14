Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel İkiçeşmelik Mahallesi\'ni ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İkiçeşmelik Mahallesi esnafı ve vatandaşlarını ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Günel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, parti yöneticileri, mahalle komisyonu üyeleri ve Güvercin Masa Gezici Ekibi ile İkiçeşmelik Mahallesi'ni ziyaret etti. Günel, göreve geldiği günden bu yana 57 milyon 425 bin TL'lik yatırımla alt ve üstyapısı yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi sakinlerine, "5 yıllık hizmet karnemiz ortada takdir sizin" dedi.

Günel'in davet üzerine girdiği kahvede de İkiçeşmelik Mahallesi Muhtar Azası Kerim Cengiz, "Başkanımız ilettiğimiz dilekçelerin yüzde doksanını çözüme ulaştırdı. İlgileri için çok teşekkür ederiz. Bize sadece İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki destek yetmez tüm Kuşadası'nda başkanımız için çalışacağız, zafere ulaşacağız" diye konuştu.