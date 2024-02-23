Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi\'nde sakinlerle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan sitelerin sakinleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Günel, "2019 yılında görevi devraldığımda Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 280 milyon liraydı ve 83 milyon lira da kredi borcu vardı. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 380 milyon liraya kadar ulaştı. Belediyemizin kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet üretmek için kullandık. Önümüzdeki dönem de Kuşadası'nda vizyon projeler gerçekleştireceğiz. Kuşadası'nda hizmet çağı devam edecek" dedi.
Gurup Sitesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan sitelerin sakinleri ve yöneticileriyle buluşan Başkan Günel'e, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Toplantıda Başkan Günel, site başkanlarının kendisine ilettiği sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için birim müdürleri ve amirlerine gerekli talimatı verdi.
Kuşadası Belediyesi'nde görevde olduğu 5 yılda, kentin kronikleşmiş sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Günel, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar Kuşadası'na toplam 933 milyon 702 bin TL yatırım ile 218 kilometre yeni yol, 70 futbol sahası büyüklüğünde de yeni park ve yeşil alan kazandırdık. Laf ve bahane üretmeden 23 mahallemizin hepsine yatırım yaptık. Tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştık. Ben göreve geldiğimde 6 bin olan doğal gaz aboneliği şimdi 46 binin üzerine çıkmış durumda. Karşınıza 5 yıllık hizmet karnesi yatırım ve başarılarla dolu bir aday olarak çıkıyorum. Bir sonraki dönem için de oylarınıza talibim."
Kuşadası Belediyesi'ndeki en önemli başarılarının hayata geçirdikleri mali disiplin olduğuna dikkat çeken Günel, şöyle devam etti:
"2019 yılında görevi devraldığımda Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 280 milyon liraydı ve 83 milyon lira da kredi borcu vardı. Ekip arkadaşlarımla gerekli çalışmaları yaparak hem bütçeyi rehabilite ettik hem de kredi borcunu ödedik. Aynı zamanda gelir artırıcı kalemler yarattık. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 380 milyon liraya kadar ulaştı. Belediyemizin kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet üretmek için kullandık. Önümüzdeki dönem de Kuşadası'nda vizyon projeler gerçekleştireceğiz. Kuşadası'nda hizmet çağı devam edecek."
Toplantı sonunda, site sakinleri Günel'e kendileriyle yakından ilgilendiği için teşekkür etti.
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