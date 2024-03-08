Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi'ni Ziyaret Etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretinde Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Sanayi Sitesi'nde başlattığımız değişim bir sonraki hizmet dönemimizde de devam edecek" dedi.

Görevde olduğu 5 yılda, Kuşadası'nı hizmet ekibiyle beraber karış karış dolaşarak her fırsatta esnafla yakından ilgilenen Başkan Ömer Günel, alt ve üstyapısı Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette Başkan Ömer Günel ilk olarak Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak ve yöneticilerle bir araya geldi. Toplantıda, Başkan Ömer Günel, Sanayi Sitesi'nin ihtiyaçlarıyla ilgili yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ömer Günel, yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kuşadası Sanayi Sitesi'ni dolaştı. Kendisine iletilen sorun ve çözüm önerilerini dinleyen Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki kadın çalışanları da unutmayarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

"BİZE VERDİĞİ HER SÖZÜ YERİNE GETİRDİ"

Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak, Başkanı Ömer Günel'in kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Başkanımız, buradaki alt ve üstyapıyı yeniledi. Şimdiye kadar bize verdiği her sözü tuttu. Çalışmalar sayesinde Kuşadası Sanayi Sitesi'nin çehresi değişti. Bu durum esnafımızı çok memnun ediyor. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

'SANAYİ SİTESİ ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Kuşadası Sanayi Sitesi'nin sorunlarıyla daha belediye başkanlığına aday olduğum dönemde ilgilenmeye başladım. Göreve geldikten sonra alt ve üstyapısını yenileyerek uzun yıllardır var olan birçok köklü sorunu çözüme kavuşturdum. Benim dönemimde Kuşadası Sanayi Sitesi'nin hemen hemen tüm eksiklikleri giderildi. Seçimden hemen sonra da peyzaj düzenlemesini yaparak sanayi sitemizi daha yeşil bir görünüme kavuşturacağız. Ayrıca sanayi sitesinin arkasındaki yolda genişletme çalışmalarına da başladık. Kuşadası Sanayi Sitesi'nde başlattığımız değişim bir sonraki hizmet dönemimizde de devam edecek. Kuşadası Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmayı, sorunlarını çözmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.