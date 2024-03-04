Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meclis Üyelerine Teşekkür Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk döneminin son meclis toplantısında 5 yıldır kent için çalışan Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Günel, "Hepimizin niyeti Kuşadası'na hizmet etmekti. Bu meclis tam bir demokrasi örneği sergileyerek güzel işlere imza attı" dedi.
Kuşadası Belediye Meclisi, Başkan Günel'in 5 yıllık görev süresinin son meclis toplantısını yaptı. Pera Düğün Salonu'nda yapılan Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı, Başkan Günel'in meclis üyelerine teşekkür plaketi vermesi ile başladı.
Plaket töreni öncesinde konuşan Başkan Günel, acısıyla tatlısıyla 5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde kimi arkadaşlarımız yine burada olacak, kimi arkadaşlarımız ise bayrağı başkalarına devredecek. Geçirdiğimiz 5 yılda hepimizin niyeti Kuşadası'na hizmet etmekti ve bunu da başardık. Bu meclis tam bir demokrasi örneği sergileyerek güzel işlere imza attı. Herkesin huzurunda hepinize çok teşekkür ediyor, seçim çalışmalarında başarılar diliyor, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Toplantıda Ege, Cumhuriyet ve Türkmen mahallelerini kapsayan 550 hektarlık alanla ilgili olarak Kuşadası Uygulama İmar Planı Revizyonu kabul edildi. İmar ve Şehircilik Komisyonu'nun raporu doğrultusunda onaylanan revizyon ile afet riskinin azaltılmasına yönelik düzenlemelerin ve riskli yapıların yenilenmesinin önü açıldı. Plan kararı bütünlüğü tesis edilerek uygulama sorunlarının giderilmesi ve turizm kullanımlarının desteklenmesi sağlandı.
Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise kardeş şehirlerle ilgili oldu. Kuşadası Belediye Meclisi, fiili olarak kardeş şehir ilişkilerinin sürdüğü Makedonya'nın Gjorce Petrov, Macaristan'ın Kecskemet ve Bulgaristan'ın Strumyani şehirleri ile karşılıklı olarak resmi işlemlerin tamamlanması kararı aldı. Toplantıda, Kuşadası'nda ikamet eden vatandaşlar için 'hemşehri kartı' olarak yaşama geçirilen Adalı Kart uygulaması kapsamında Halk Ada Market mağazası ile AdaMarket Ekspres aracında yüzde 20, Adagöl otopark alanında ise yüzde 30 oranında indirim yapılması kararı alındı.
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