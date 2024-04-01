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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimin ardından açıklama yaptı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimin ardından açıklama yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimin ardından açıklama yaptı

Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ömer Günel, seçimin herkes için kazanç olduğunu belirterek, hizmet yolculuğuna devam edeceklerini söyledi.

01.04.2024 12:16  Güncelleme: 12:21
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Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ömer Günel, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da bu seçimin kaybedeni yok. Herkes kazandı. Kuşadası eskiye dair bir şey istemediği mesajını sandıkta çok net verdi. Üzerimde en ufak bir yorgunluk yok. Sizler için kaldığımız yerden hemen çalışmaya başlayacağız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Ömer Günel, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başkan Günel, sonuçların belli olmaya başlaması ile CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan partililer ve hemşehrilerine seslendi.

"KUŞADASI HİZMET İTTİFAKINDA BULUŞTU"

Konuşmasına kendisini büyük bir coşku içerisinde çiçek ve meşalelerle karşılayan binlerce ilçeliye teşekkür ederek başlayan Günel, şunları söyledi:

"Sizlerle birlikte bir 5 yıl daha mutluluğu ve sevgiyi büyüteceğiz. Biz bu seçimin mesajını aldık. Kuşadası'nda kaybeden yok. Herkes kazandı. Kumpasçılardan, iftiracılardan başka herkes kazandı. Bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmayan başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin fedakar üyeleri ve yol arkadaşlarım olmak üzere bana inanan ve bu göreve bir kez daha layık gören tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hep dedik ki Kuşadası halkı vefalıdır ve kendisine hizmet edeni bilir. Öyle de oldu ve Kuşadası hizmet ittifakında buluştu. Yarından itibaren bambaşka bir hizmet yolculuğu başlayacak. Kuşadası eskiye dair bir şey istemediği mesajını sandıkta çok net verdi. Üzerimde en ufak bir yorgunluk yok. Sizler için kaldığımız yerden hemen çalışmaya başlayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimin ardından açıklama yaptı - Son Dakika

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