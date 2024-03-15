Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçiler tarafından coşku ile karşılanan Günel, görevde olduğu 5 yılda tüm belediye personelinin hem maddi hem de manevi açıdan her zaman yanında olduğunu söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdürlüğü'nden sonra bu kez Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileriyle bir araya geldi. Belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette işçiler ve çalışanlar, Başkan Ömer Günel'i davul, zurna ve meşaleler eşliğinde karşıladı.

Başkan Ömer Günel ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. İşçilerle bir süre sohbet ettikten sonra sorularını yanıtlayan Başkan Ömer Günel, emekçi personelini ekonomik kriz karşısında ezdirmeyeceği sözünü yineleyerek, tasarruf ettikleri her kuruşu ara ödemeler aracılığıyla personelle sonuna kadar paylaşacağını dile getirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin pırıl pırıl bir Kuşadası için 24 saat mesai yaptığını belirten Günel, "Ekip arkadaşlarımla omuz omuza, yan yana çalışarak bir 5 yıl daha Kuşadası'na hizmet etmek için şimdiden heyecanlıyım. Davullu, zurnalı ve coşkulu karşılamaları için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kuşadası sizlerin emeği ile gelişiyor ve güzelleşiyor" dedi.