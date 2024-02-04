Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vizyon projelerini STK\'larla paylaştı

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek bir sonraki dönemde yaşama geçireceği vizyon projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Günel, kentin potansiyelini ve değerlerini ön plana çıkaracak olan vizyon projelerini paylaşmak amacıyla düzenlediği 'Kuşadası Vizyonunu Yaratıyor' isimli toplantılarına başladı. Günel, ilk olarak Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. İlgi gören toplantıya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Kuşadası'nın çok güzel bir geleceği hak ettiğini belirten Günel, şunları söyledi:

"KADIN SIĞINMA EVİ VE AŞEVİ AÇACAĞIZ"

"Heybemiz bir sonraki dönemimizde gerçekleştireceğimiz vizyon projelerle dolu. Bunların içerisinde beni en çok heyecanlandıran da Kademe Amirliği arazisi üzerinde inşa edeceğimiz kültür merkezi. Ayrıca otogarda da belediye iş merkezi yapacağız. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizi yenileyerek modern ve teknik açıdan mükemmel bir hale getirdik. Şimdi evcil hayvan pansiyonu projemizi yaşama geçireceğiz. Böylece Kuşadalı hemşehrilerim, seyahate çıktığında hayvanlarını nereye bırakacaklarını düşünmeyecek. Kuşadası Belediyesi olarak bir kadın sığınma evi ve aşevi açacağız. Her iki projemizin de planlamaları tamamlandı. Ayrıca bölgenin en büyük otizm eğitim merkezinin de yapımını bitirmek üzereyiz. Bunların dışında Kuşadası'nda faaliyet gösteren STK'lar için de bir merkez oluşturacağız. Yıldırım Caddesi'ni yenilemeye başladık. Burayı da müzeler sokağı haline getirip, Kuşadası'na yeni bir kültür rotası kazandıracağız."