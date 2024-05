Kuşadası Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Yerel

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokak hayvanlarının "uyutulması"na yönelik yasa hazırlığına ilişkin "Biz tüm imkanlarımızı seferber ederek can dostlarımızı yaşatmak için çalışırken onları uyutmak akla gelen ilk seçenek olmamalıdır. Unutmayalım ki bu dünya hepimizin" dedi.

Başkan Günel, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tedavileri devam eden sokak hayvanları ile ilgili bilgi alarak kedi ve köpeklerin sağlık durumları ile yakından ilgilenen Günel, kısa süre içerisinde yeni bir "haybulans" aracının daha hizmete başlayacağını duyurdu. Günel, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi sokakta yaşayan hasta ve yaralı can dostlarımıza ilk müdahalede bulunmak amacıyla tasarladığımız ilk haybulans aracımız 2019 yılının Mayıs ayında, ikincisi ise 2021 yılının Nisan ayında hizmete başlamıştı. 5 yıllık sürede gerek haybulans araçlarımız gerekse de fiziki ve tıbbi koşullarını iyileştirerek donanımlı hale getirdiğimiz rehabilitasyon merkezimiz aracılığıyla 15 binin üzerinde can dostumuzu sağlığına kavuşturduk. Kentimizin her geçen gün büyümesi nedeniyle haybulans araçlarımızın talebi karşılayamama ihtimalini göz önünde bulundurarak kısa süre içerisinde yeni bir haybulans aracını daha can dostlarımızın hizmetine sunacağız."

Sokak hayvanlarını "uyutmayı" öngören ve hayvanseverlerin büyük tepkisi ile karşılaşan sokak hayvanları yasa tasarısı ile ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Günel, şunları kaydetti:

"Biz tüm imkanlarımızı seferber ederek can dostlarımızı yaşatmak için çalışırken onları uyutmak akla gelen ilk seçenek olmamalıdır. Sokak hayvanları ile ilgili sorun, konu ile ilgili paydaşlarla bir araya gelerek makul sınırlar içerisinde çözülmelidir. Dünyada bugüne kadar yaşama geçirilen örnekler iyi okunmalı ve böylesine hassas bir konu ile ilgili farklı çözüm yolları düşünülmelidir. Yaşam hakkı tüm canlılar için kutsaldır. Unutmayalım ki bu dünya hepimizin."