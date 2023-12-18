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Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, son 4,5 yılda kente 1 milyon 525 bin metrekare yeni yol kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi'nde sıcak asfaltla kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 5 bin 500 metrekare daha yeni yol kazandırılacak.

Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi\'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor
18.12.2023 - 18:33,
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Son 4,5 yılda kente 1 milyon 525 bin metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, farklı noktalarda gerçekleştirdiği üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi'nin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

Kentin farklı mahallelerinde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege Mahallesi'nden sonra Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor.

Modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti yaratmak için çalışan Kuşadası Belediyesi son olarak bölgede bulunan 444'üncü Sokak'ta başlattığı 1840 metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını kısa sürede tamamladı. 446 ve 449'uncu Sokaklar'ı da sıcak asfaltla kaplamak için zemin düzeltme çalışmalarını sürdüren ekipler, Bayraklıdede Mahallesi'ne toplam 5 bin 500 metrekare daha yeni yol kazandıracak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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