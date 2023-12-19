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Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'ne yeni bir park kazandırıyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'ne yeni bir park kazandırıyor

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yaptığı yatırımlar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolları sıcak asfaltla kaplarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeni bir park alanının yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında parktaki yürüyüş yollarının bordür taşları döşenirken, dolgu, bitkisel toprak serimi, sulama sistemi, aydınlatma sistemi, çocuk oyun ve oturma grupları ile spor aletlerinin montajı yapılacak. Parka yeni ağaçların dikilmesiyle çalışma tamamlanacak ve Kuşadası'nda aileler, çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilecekler.

Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi\'ne yeni bir park kazandırıyor
19.12.2023 - 17:17,
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Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'ne yaptığı yatırımları çift koldan sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'nün yolları sıcak asfaltla kapladığı bölgeye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeni bir park daha kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin tüm ekipleri, kentteki her mahalleye kaliteli hizmet götürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Bayraklıdede Mahallesi'nde çift koldan çalışan Kuşadası Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bölgedeki yolları sıcak asfaltla kaplarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle de yeni bir park alanının yapımı için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından toplam 1200 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk etapta parktaki yürüyüş yollarının bordür taşları döşeniyor. Dolgu, bitkisel toprak serimi, sulama sisteminin kurulması, aydınlatma sistemi, çocuk oyun ve oturma grupları ile spor aletlerinin montajıyla devam edecek olan çalışmada, parkın zemininin bir bölümü de kauçuk malzemeden yapılacak. Parka yeni ağaçların dikilmesiyle sona erecek olan çalışmayla Kuşadası'nda aileler, çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmeleri için yeni bir parka daha kavuşmuş olacak.

Kaynak: ANKA
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