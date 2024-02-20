Dar gelirli ailelerin çocuklarına süt desteğinde bulunmaya başlayan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık 8 litre sütü imza karşılığında ailelere teslim ediyor. Ayda bin 626 çocuğun yararlandığı süt desteği projesi kapsamında 11 ayda 85 bin litre süt evlere ulaştırıldı.
'Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor' sloganı ile başlatılan destek projesi kapsamında Tire Süt Kooperatifi'nden temin edilen sütler, sağlıklı ve geri dönüştürülebilir 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisinde başvuru yapan ve tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırılıyor.
Kuşadası Belediyesi, süt desteğinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaokulda öğrenim gören 6-14 yaş arası çocukları için başlattığı 'Beslenme Saati' projesini de sürdürüyor. Başlatılan proje ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına haftanın 5 günü beslenme çantası desteği veriliyor. İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları her hafta düzenli olarak belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Proje kapsamında her ay 3 bin 82 öğrenciye toplam 193 bin 500 beslenme paketi ulaştırıldı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AKŞAM YEMEĞİ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya A.Ş.'ye bağlı Gazibeğendi Tesisleri'nde üniversite öğrencileri için sürdürülen ücretsiz akşam yemeği uygulamasından günde ortalama 300 üniversite öğrencisi faydalanıyor. Üçüncü yılına giren uygulama kapsamında Kuşadası'nda eğitim gören üniversite öğrencileri kimlik kartlarını göstererek Gazibeğendi Tesislerinde diyetisyen denetiminde, kendileri için özel olarak hazırlanan 4 çeşitlik akşam yemeği servisinden yararlanıyor.
Son Dakika › Yerel › Kuşadası Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Süt ve Beslenme Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
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