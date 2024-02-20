Kuşadası Belediyesi, eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerdeki yolları güvenli hale getiriyor

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Kuşadası Belediyesi, kentte eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerdeki yolları daha güvenli ve modern bir hale getirmek için mesai harcamaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Yedieylül İlköğretim Okulu yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde farklı bölgelerde üstyapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Her mahalleye kesintisiz hizmet ulaştıran Kuşadası Belediyesi, bir yandan da eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerdeki yolları daha güvenli ve modern bir hale getirmek için yoğun bir mesai yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Değirmendere Mahallesi okullar bölgesinden sonra Camiatik Mahallesi Yedieylül İlköğretim Okulu yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmasını da tamamladı. Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışma veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. - AYDIN