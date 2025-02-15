Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 2025'te de Hizmette - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 2025'te de Hizmette

Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 2025\'te de Hizmette

Kuşadası Belediyesi'nin Evde Bakım Birimi, 2025 yılında da yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı bireylere kişisel bakım, temizlik ve kuaförlük hizmetleri sunmaya devam ediyor. 19 kişilik kadrosu ile hizmet veren birim, başvuruların 444 71 14 numaralı hattı üzerinden alındığını duyurdu.

15.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:29
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Başkan Ömer Günel döneminde daha fazla kent sakinine ulaşabilmesi için kadrosu genişletilen Kuşadası Belediyesi'nin Evde Bakım Birimi, 2025 yılında da büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Toplam 19 kişiden oluşan birim yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli kişileri ziyaret ederek ihtiyaç duydukları bakım ve temizlik hizmetini ev ortamında sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi, 'yardım melekleri' olarak adlandırılan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi'nin sunduğu hizmetlerle yeni yılda da hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürüyor. 19 kişiden oluşan Evde Bakım Birimi'nin kişisel bakım, kuaförlük ve ev temizliği hizmetinden ikametgahları Kuşadası'nda olan hasta, engelli, yatağa bağımlı ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişiler yararlanabiliyor. Birimin deneyimli ve güler yüzlü personeliyle sunduğu hizmeti alanlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ediyor.

Başvuruların 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı üzerinden yapıldığı Evde Bakım Birimi, son olarak Kuşadası'nın Hacıfeyzullah, Camiatik ve Karaova mahallelerine giderek ihtiyaç sahibi kişilere hizmet sundu. Evde Bakım Birimi'nden çok memnun olduklarını belirten İlknur Arı, "Personel her zaman çok güler yüzlü ve yardımsever. Evimize geldiklerinde bizle çok yakından ilgileniyorlar. Başka bir ihtiyacımızın olup olmadığını da soruyorlar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 2025'te de Hizmette - Son Dakika

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