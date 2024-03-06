Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi İhtiyaç Sahiplerine Destek Veriyor

Yerel

Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayıp, kişisel ve ev işlerini yerine getiriyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde kadrosu genişletilerek daha fazla kent sakinine hizmet verebilir duruma getirilen Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerini ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken Kuşadalıları ziyaret ederek ihtiyaç duydukları desteği ev ortamında sunmayı sürdürüyor. Ev temizliği ve banyo hizmetinin yanında birime eklenen berberlik ve kuaförlük hizmeti de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kentte yaşayan hasta, engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişilere ev temizliği ve kişisel bakım konularında destek sunmak amacıyla çalışan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi, her geçen gün genişleyen kadrosu ve eklenen yeni hizmetler ile Kuşadalıların yanında olmayı sürdürüyor. Planlama ve saha personeli olmak üzere toplam 19 kişiden oluşan ekip, 444 71 14 numaralı telefon üzerinden Güvercin Masa'ya yapılan başvurular doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi kişileri evlerinde ziyaret ederek ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor.

Son 5 yıl içerisinde 3 bin 267 kişiye düzenli olarak evde bakım hizmeti veren birim, 16 bin 180'i kadın, 7bin 606'sı erkek olmak üzere toplam 23 bin 786 kişiye ise banyo hizmeti sundu. Kısa süre önce birim bünyesinde istihdam edilen kuaför ise 500'ün üzerinde Kuşadalıya saç kesimi ve tıraş hizmeti verdi. Evde Bakım Birimi'nin deneyimli ve güler yüzlü personeliyle verdiği hizmetten faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN