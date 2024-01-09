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Kuşadası Belediyesi Haybulans Araçlarıyla 78 Bin 669 Can Dosta Müdahale Etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Haybulans Araçlarıyla 78 Bin 669 Can Dosta Müdahale Etti

Kuşadası Belediyesi'nin Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından hasta ve yaralı sokak hayvanları için hizmete aldığı 'Haybulans' araçları 5 yılda 78 bin 669 can dosta tıbbi müdahalede bulunarak hayata tutunmasını sağladı. Haybulans ekiplerinin gösterdiği özverili çalışma, hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi Haybulans Araçlarıyla 78 Bin 669 Can Dosta Müdahale Etti
09.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:36
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Kuşadası Belediyesi'nin Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından hasta ve yaralı sokak hayvanları için hizmete aldığı 'Haybulans' araçları 5 yılda 78 bin 669 can dosta tıbbi müdahalede bulunarak hayata tutunmasını sağladı. Haybulans ekiplerinin gösterdiği özverili çalışma, hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, sokaktaki can dostların yardımına koşmaya devam ediyor. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından hayvan ambulansı olan 'Haybulans' araçlarını hizmete alan Kuşadası Belediyesi tarafından, 5 yılda 78 bin 669 hasta veya yaralı sokak hayvanına ilk müdahalede bulunuldu. İki veteriner hekim ile uzman personelin görev yaptığı tam donanımlı Haybulans araçlarının verdiği hizmet, hayvan severler tarafından takdir ve memnuniyetle karşılandı. Kuşadası Belediyesi'nin başvuru ve çözüm merkezi olan Güvercin Masa'ya gelen ihbarlar üzerine hareket eden Haybulans ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak can dostların yardımına koştu. 5 yılda mesafe gözetmeksizin Kuşadası'nın en ücra köşelerine kadar giden ekipler, yaralı ya da hasta hayvanları yaşama döndürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Haybulans Araçlarıyla 78 Bin 669 Can Dosta Müdahale Etti - Son Dakika
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