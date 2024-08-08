Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Koli Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Koli Desteği Sağlıyor

Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Koli Desteği Sağlıyor

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yaz kış demeden sosyal yardımlarını artırarak destek olmaya devam ediyor. İlk etapta 1500 aileye ulaştırılacak gıda kolisi desteği yıl boyunca sürecek.

08.08.2024 08:31  Güncelleme: 08:33
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından sosyal yardımlarını 3 kat artıran Kuşadası Belediyesi, yaz kış demeden hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Günden güne artan enflasyon rakamları nedeniyle alım gücü her geçen gün düşen kent sakinlerini sunduğu sosyal yardımlarla destekleyen Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırıyor. İlk etapta 1500 aileye ulaştırılacak gıda kolisi desteği yıl boyunca sürecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, son olarak Davutlar Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ederek içerisinde bir ailenin ortalama 40 günlük mutfak ihtiyacını karşılayacak temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri imza karşılığında teslim etti. Kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri Davutlar Mahallesi sakinlerine ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Güvercin Masa ekiplerine Belediye Meclis Üyesi Birtan Tütüncü de eşlik etti. Ziyaret ettikleri Davutlar Mahallesi sakinlerine Başkan Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını ileten Meclis Üyesi Birtan Tütüncü, Kuşadası Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Koli Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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