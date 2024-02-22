Kuşadası Belediyesi, ilkokul öğrencilerini turistik rotalarda ağırladı

Kuşadası Belediyesi tarafından kente yeni turistik rotalar kazandırmak amacıyla açılan Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı.
Kuşadası Belediyesi, ilçeye geçen temmuz ayında Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi olmak üzere iki yeni turistik rota kazandırdı. Açıldığı günden bu yana turistler ve Kuşadalılar tarafından sıklıkla ziyaret edilen Marina mevkindeki turistik rotalar, son olarak kentteki farklı okullarda eğitim gören 138 ilkokul öğrencisini misafir etti.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, önce öğretmenleriyle birlikte Rosemary Anı Evi'ni gezdi. Burada öğrencilere görevliler tarafından Kuşadası'nda 1965-1978 yılları arasında yaşayan ve kentin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan Rosemary Baldwin'in yaşamı ve günlük hayatta kullandığı eşyalar hakkında bilgi verildi. Ardından Haluk Perk Kahve Evi'ni dolaşan öğrenciler, Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaları görme fırsatı buldu.
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