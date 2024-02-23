Kuşadası Belediyesi İlkokul Öğrencilerini Turistik Rotalarla Ağırladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi İlkokul Öğrencilerini Turistik Rotalarla Ağırladı

Kuşadası Belediyesi İlkokul Öğrencilerini Turistik Rotalarla Ağırladı

Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Rosemary Anı Evi ve Haluk Perk Kahve Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, turistik rotaları gezip Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

23.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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Kuşadası Belediyesi tarafından kente yeni turistik rotalar kazandırmak amacıyla açılan Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleriyle birlikte iki yeri de dolaşan öğrenciler, Başkan Ömer Günel'e kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'na geçtiğimiz Temmuz ayında Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi olmak üzere 2 yeni turistik rota kazandırdı. Açıldığı günden bu yana turistler ve Kuşadalılar tarafından sıklıkla ziyaret edilen Marina mevkiindeki turistik rotalar, son olarak kentteki farklı okullarda eğitim gören 138 ilkokul öğrencisini misafir etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler önce öğretmenleriyle birlikte Rosemary Anı Evi'ni gezdi. Burada öğrencilere görevliler tarafından Kuşadası'nda 1965-1978 yılları arasında yaşayan ve kentin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan Rosemary Baldwin'in yaşamı ve günlük hayatta kullandığı eşyalar hakkında bilgi verildi. Ardından Haluk Perk Kahve Evi'ni dolaşan öğrenciler, Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaları görme fırsatı buldu. Keyifli zaman geçiren öğrenciler, ziyaretlerinden sonra Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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