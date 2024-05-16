Kuşadası Belediyesi İşgal Edilen Alanlara Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi İşgal Edilen Alanlara Göz Açtırmıyor

Kuşadası Belediyesi İşgal Edilen Alanlara Göz Açtırmıyor

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir kaldırımda bulunan ahşap çitleri sökerek işgal edilen alanları temizledi.

16.05.2024 20:22  Güncelleme: 20:24
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Kuşadası Belediyesi, kamuya açık alanları haksız yere işgal eden işletmelere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir kaldırımın üzerinde bulunan ahşap çitleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin verdiği destekle söktü.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyor. Ekipler yıl boyunca Güvercin Masa, whatsapp ihbar hattı ve CİMER aracılığıyla kendilerine iletilen şikayetleri değerlendirip, gerekli tüm müdahaleleri yapıyor. Sıfır işgaliyeden taviz vermeyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kurala uymayan kişi, firma ve kurumlar hakkında da yasal işlemleri vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak ekiplerce Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir kaldırımın üzerine ticari işletme tarafından monte edilen ahşap çitler, yapılan tüm uyarılara rağmen verilen yasal süre içerisinde kaldırılmayınca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla zarar verilmeden söküldü. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yapılan çalışma, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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