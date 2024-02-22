Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi\'ne Yeni Yol Yapacak

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Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi'ne 3 bin 500 metrekare daha yeni yol yapacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yol yapım seferberliği farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda daha önce Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 507 ve 509'uncu sokaklarda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi de 21 ve 27'nci sokaklara kilit parke taşı döşüyor.

5 yıllık süreçte 68 milyon 173 bin TL'lik yatırımla 18 kilometre yeni yol kazandırılan mahallede, toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak.