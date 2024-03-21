Kuşadası Belediyesi Monako'da Okyanus Haftası etkinliklerinde yer aldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Monako'da Okyanus Haftası etkinliklerinde yer aldı

Kuşadası Belediyesi Monako\'da Okyanus Haftası etkinliklerinde yer aldı

Kuşadası Belediyesi, Monako'da düzenlenen Okyanus Haftası etkinliklerine katılarak iklim değişikliği ve kıyı adaptasyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

21.03.2024 17:44  Güncelleme: 17:54
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Kuşadası Belediyesi, Monako'da düzenlenen 'Okyanus Haftası' etkinliklerinde yer aldı. Etkinliğe Belediye Başkanı Ömer Günel'i temsilen katılan Proje Yöneticisi Burcu Kanbal, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle yürütülen iklim değişikliği ve kıyı adaptasyonu çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kuşadası Belediyesi Birleşmiş Milletler (BM), Monako Prensi II. Albert Vakfı ve Stimson Center'ın ortaklığında düzenlenen Monako Okyanus Haftası etkinliklerinde yer aldı.

Etkinlik, Monako Prensi II. Albert ve Fransa Cumhurbaşkanı Danışmanı Büyükelçi Olivier Poivre d'Arvor'in katılımıyla düzenlenen panel ile başladı. Panelde konuşan Kuşadası Belediyesi Proje Koordinatörü Burcu Kanbal, kentte iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmeye ve kıyıların korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili bir sunum yaptı.

Kuşadası Belediyesi'nin Türkiye'de Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayan 35 belediyeden biri olduğunu belirten Kanbal, Kuşadası Belediyesi'nin karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltacak, iyileştirilmiş enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Kuşadası Belediyesi, Monako Okyanus Haftası etkinlikleri ile deniz seviyesinin yükselmesine karşı uyum ve mücadele stratejileri için BM temsilcileri, yeşil enerji ve çevre sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar ve kıyı şehirlerinin belediye başkanlarından oluşan bir paylaşım ağına dahil olarak, konu ile ilgili iyi uygulama örneklerini karşılıklı paylaşma olanağına kavuştu.

Kaynak: ANKA

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